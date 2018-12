Bankitalia: taglia stime crescita pil 2018 allo 0,9%

Venerdì 14 Dicembre 2018, 16:59 - Ultimo aggiornamento: 14-12-2018 17:37

La Banca d'Italia taglia le stime di crescita del pil per quest'anno allo 0,9% dall'1,2% precedente. Per il 2019 la previsione resta invariata all'1%. La crescita dell'economia italiana è stimata attorno all'1% annuo in tutto il triennio 2019-2021. Lo si legge nelle proiezioni macroeconomiche di Bankitalia. «Gli effetti sull'attività economica delle misure espansive contenute nella manovra di bilancio sarebbero contrastati dai più elevati tassi di interesse fin qui registrati e attesi, che conterrebbero l'espansione della domanda interna», spiega Via Nazionale.«Ritmi di crescita più elevati potrebbero essere conseguiti se gli spread sovrani tornassero verso i valori medi registrati nel secondo trimestre dell'anno», precisa via Nazionale.«I rischi al ribasso che circondano queste proiezioni sono però assai elevati», sottolinea Bankitalia. «Quelli provenienti dal contesto internazionale sono associati principalmente a ulteriori irrigidimenti delle politiche commerciali» mentre «sul piano interno, resta elevata l'incertezza connessa agli interventi della politica di bilancio e alle possibili ripercussioni sui mercati finanziari e sulla fiducia di famiglie e imprese». Infatti, precisa la Banca d'Italia, «ulteriori aumenti dei tassi di interesse sui titoli pubblici, una più rapida trasmissione alle condizioni di finanziamento del settore privato o un più marcato deterioramento della propensione all'investimento delle imprese metterebbero a rischio la prosecuzione della crescita».