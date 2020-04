Coronavirus, la Cig non arriverà prima di maggio: «Le banche non possono anticipare i soldi»

Brutte notizie per chi deve ricevere i soldi della cassa integrazione: secondo quanto rivela un sondaggio tra un campione di 4.500 consulenti del lavoro, i pagamenti degli ammortizzatori sociali non arriveranno prima di maggio, perché «le banche non son pronte per anticipare la cassa integrazione». Situazione complessa dunque, soprattutto al Sud. Per «il 91% degli interpellati» gli assegni verranno realisticamente liquidati solo il mese prossimo, e «l'83% denuncia la mancata operatività degli accordi per dare il via libera alle procedure per l'anticipazione bancaria» delle somme.



