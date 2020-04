Coronavirus, l'idea di Amazon: «Screening di massa sui lavoratori per tornare prima alla normalità»

Amazon interviene contro la pandemia di: l'azienda americana fondata da Jeff Bezos ha infatti affermato di aver sviluppato un laboratorio per lo, aggiungendo che accendere i riflettori su eventuali contagi è essenziale per tornare alla normalità. In almeno 64 delle sue strutture si sono registrati casi di Covid-19 tra i dipendenti Amazon, e i lavoratori hanno espresso la loro preoccupazione per i rischi legati alle condizioni di lavoro.Amazon in un post su un blog ufficiale ha detto di augurarsi che inizino presto i test su un piccolo numero di dipendenti in prima linea: ma potrebbero volerci settimane, in un contesto in cui la pandemia continua ad avanzare velocemente. Pensiamo che valga la pena provare e siamo pronti a condividere con altri tutto ciò che impareremo, si legge nella nota della società di e-commerce., ha affermato che Amazon sta lavorando ad un test diagnostico sugli antigeni per determinare se una persona è infetta da Covid o meno.L'azienda nelle ultime settimane ha anche dovuto far fronte a crescenti pressioni da parte di dipendenti e politici per proteggere meglio i magazzinieri e i lavoratori delle spedizioni dal virus. I dipendenti hanno protestato a New York, nel Michigan e nell'Illinois per chiedere dispositivi di protezione individuale, nonché cambiamenti nelle regole riguardanti la velocità con cui sono tenuti a lavorare: questa settimana Amazon ha iniziato a consegnare mascherine ai magazzinieri, controlla la temperatura dei dipendenti quando iniziano i turni (mandandoli a casa per tre giorni se hanno la febbre) e ha imposto nuove regole sulle distanze di sicurezza.