Consumi, Findomestic: per il 73% degli italiani prezzi più alti rispetto alla fase pre-Covid

Con un incremento medio dell’1,4% nel mese di giugno rispetto a maggio, le intenzioni d’acquisto degli italiani si consolidano sui livelli precedenti l’emergenza Coronavirus, ma i prezzi per il 73% dei consumatori sono cresciuti mentre i redditi di oltre due terzi (67%) restano inferiori rispetto a febbraio. L’Osservatorio Mensile Findomestic di luglio, realizzato dalla società di credito al consumo del gruppo Bnp Paribas in collaborazione con Eumetra rileva come a penalizzare la riattivazione delle ritrovate propensioni al consumo siano anche un clima di incertezza permanente (il 45% resta preoccupato per l’economia del Paese), la paura del virus (21%) e il timore concreto di una nuova ondata di contagio in autunno (probabile per il 72%).



Nonostante il contesto induca il consumatore alla prudenza, torna la voglia di viaggiare (+38,3%, l’incremento maggiore tra le propensioni all’acquisto), meglio se in auto: un italiano su cinque la preferisce per paura di muoversi in aereo o treno, ma il mercato delle quattroruote continua a soffrire in attesa di possibili nuovi incentivi. Più dinamico il segmento dell'usato, che a giugno ha evidenziato una propensione all’acquisto in crescita del 15,6% rispetto a maggio. Si attenua la voglia di due ruote anche perché in molti si sono già dotati di cicli o motocicli, anche elettrici, grazie agli incentivi annunciati nella fase di riapertura.



Se durante il lockdown le intenzioni d’acquisto di strumenti per scuola e lavoro come tablet e pc erano in ascesa, a giugno i due mercati subiscono una frenata della propensione al consumo rispettivamente del 6,6% e 2,7%. In calo anche TV (-4,6%) e fai-da-te (-2,8%), mentre apparecchiature fotografiche (+17,7%) e telefonia (+5,6%) beneficiano della ritrovata voglia di svago fuori casa.



Nonostante la voglia di consumare sia tornata alla normalità, nel mese di giugno il 63% degli intervistati dall’Osservatorio Findomestic ha affermato di spendere meno rispetto al periodo pre-Covid: il 14% per problemi economici, il 23% perché è più attento al risparmio, il 26% attende che il contesto migliori. Il dato è migliorato rispetto a maggio (quando la percentuale di chi spendeva meno del solito era salita al 73%) ma subisce gli effetti di un clima ancora di forte incertezza e gli impatti del Covid sulla situazione economica delle famiglie. Il 27% degli italiani, infatti, a giugno dichiara di avere un reddito molto inferiore rispetto alla fase pre-emergenza e il 40% un po’ più basso. Solo il 18% è ottimista e si aspetta un incremento delle proprie entrate nei prossimi mesi mentre il 30% pensa che il reddito familiare peggiorerà. In questa situazione si mantiene su livelli elevati la propensione agli acquisti rateali (50%) non solo per necessità (42%) ma anche per convenienza (41%) e per comodità (16%).



Il ritorno allo shopping nel punto vendita fisico divide gli italiani: se il 49% del campione intervistato dall’Osservatorio Findomestic dichiara di aver ritrovato il piacere di fare acquisti, c’è un 51% che lo trova “spiacevole”, in particolare per le code e la perdita di tempo (48%) ma anche perché non si sente ancora sicuro (19%) e avverte l’ansia di dover lasciare in fretta il negozio (17%). Per gli intervistati le aziende devono puntare su esperienze più “fluide”, ma in particolare lavorare sui prezzi. Secondo il 55%, infatti, non è un buon momento per comprare, il 73% degli intervistati è convinto che oggi i prezzi siano mediamente più alti rispetto al periodo pre-Covid e che quelli migliori si trovino più online che nei punti vendita fisici (48%). Il 59% ritiene che ci siano poche se non alcuna promozione. I consumatori interpellati hanno trovato qualche opportunità soprattutto per carburante (33%) e abbigliamento (25%).



Una spinta importante ai consumi può giungere dagli incentivi. Il 95% degli italiani ha sentito parlare degli incentivi statali annunciati o messi in campo in questo periodo. Quasi 9 italiani su 10 conoscono il “bonus bici e monopattini” e poco meno (8 su 10) l’“ecobonus per ristrutturare casa”. Solo la metà degli intervistati conosce quelli per l’acquisto di auto green. Nonostante gli incentivi siano percepiti come strumenti complessi per il 51% degli intervistati, il 57% pensa di utilizzarne almeno uno: 22% per il bonus bici, 31% per l’eecobonus ristrutturazione e il 14% per la rottamazione di auto e moto. Il 65% del campione è, inoltre, convinto che nuovi incentivi all’acquisto anche di auto Euro 6 a gasolio o benzina siano importanti per sbloccare il mercato delle quattro ruote, il 23% non li ritiene comunque sufficienti mentre solo il 12% pensa che il settore ne abbia già usufruito fin troppo in passato.

