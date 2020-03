Il gruppo automobilistico Fca e' pronto a riconvertire uno stabilimento per la produzione di mascherine protettive, in modo da dare un aiuto concreto per limitare la diffusione del coronavirus. Lo ha scritto l'amministratore delegato Mike Manley, nella lettera settimanale ai dipendenti, diffusa da fonti sindacali. «A partire da lunedì (oggi, ndr), avvieremo tutte le attività necessarie per convertire uno dei nostri stabilimenti alla produzione di mascherine facciali. L'obiettivo è iniziare la produzione nelle prossime settimane e arrivare a produrre oltre un milione di mascherine al mese, che saranno donate ai soccorritori e agli operatori sanitari», ha scritto Manley.

Il Ceo ha sottolineato che «potere reindirizzare le nostre attività a sostegno di chi ne ha più bisogno mi rende orgoglioso di fare parte di questa azienda».

Lonstabilimento del gruppo individuato per la riconversione della produzione in mascherine e' in Asia. Ultimo aggiornamento: 12:43