Benzina, scatta oggi il taglio del prezzo: decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Decreto legge in Gazzetta ufficiale nella notte, per provare a far scattare da oggi l’atteso taglio di 25 centesimi del prezzo finale di benzina e gasolio ai distributori. È una decisa accelerazione quella impressa dal governo, che dopo l’approvazione in Consiglio dei ministri del provvedimento, venerdì scorso, doveva rendere operative nei tempi più rapide possibile le varie misure. Operazione complicata perché accanto all’intervento sulle...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati