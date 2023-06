Berlusconi, l'eredità: ai figli anche i quattro aerei privati (in perdita) che attingono dal conto della Fininvest

C’è anche una flotta di quattro velivoli di proprietà della Fininvest nella successione di Silvio Berlusconi che si aprirà a breve con le ultime volontà, in una data a cavallo con l’assemblea della holding del 29 giugno. Sono gli aerei della casa, per il trasporto interno alla famiglia: sono l’asset principale di Alba Servizi aerotrasporti spa, la società controllata dalla Fininvest real estate & services a sua volta di proprietà della Fininvest. Alba servizi è in perdita naturalmente, nel bilancio 2022 registra un rosso di 5,7 milioni, in crescita rispetto ai 3,9 milioni del 2021 e gli 1,8 milioni del 2020.

Il costo ripartito tra i figli

Nell'eredità proquota della Fininvest, il costo degli aerei dovrebbe essere ripartito, indirettamente tra i cinque figli. «Il 2022 è stato fortemente condizionato dalla guerra russo-ucraina - si legge nella relazione di bilancio in possesso del Messaggero.it - la cui conseguenza diretta è stata l’innalzamento del costo delle materie prime in generale, con ripercussioni sui margini delle attività e nel trasporto aereo interessato, in particolare dall’aumento del costo del carburante».

Il rendiconto presenta un patrimonio di 10,2 milioni, comprensivo della perdita di esercizio di 5,7 milioni «ed una posizione finanziaria netta negativa (calcolata escludendo i “debiti verso altri finanziatori" in quanto riferiti specificamente ad un accordo di compartecipazione su di un aeromobile per cui l’estinzione di tale debito iscritto al nominale, è legata alla permanenza in flotta del relativo aeromobile) per 9,2 milioni, per 9,5 milioni al saldo negativo del conto corrente intercompany intrattenuto con la capogruppo Fininvest». Con riferimento a questo rapporto, Alba servizi «ha facoltà di utilizzo fino all’importo massimo di 26 milioni classificato com e “Debito verso soci per finanziamento». Nel corso del 2022 «l’azionista unico ha effettuato versamenti in conto capitale di 5 milioni assicurando alla società liquidità necessaria al regolare proseguimento dell’attività ed il mantenimento di un’adeguata struttura patrimoniale». In questa ottica la società degli aerei «potrà disporre delle risorse necessarie al proseguimento della propria attività nel prevedibile futuro, anche in considerazione dell’impegno della controllante diretta e della capogruppo Fininvest a garantire il necessario supporto finanziario per un periodo non inferiore a 12 mesi».

I quattro velivoli



I quattro velivoli sono: Hawker 750 XP - I-EDLO entrato in esercizio a marzo 2011 con un costo storico di 10,1 milioni euro e un valore contabile 2022 di 2,7 milioni; Hawker XP - I-LOSO del giugno 2021 pagato 2 milioni e un valore 2022 di 1,8 milioni; Gulfstream G550 del marzo 2018, costo storico 41,6 milioni e un valore attuale di 34,9 milioni; Augusta AW 139-I-CCDL dell’ottobre 2006, costo iniziale di 7,8 milioni e un valore oggi di 1,3 milioni. L’aeromobile Gulfstream G550 è oggetto di un contratto di associazione in partecipazione stipulato con Aurelia srl (già Argo finanziaria) associato con la quota del 67%. Si ricorda che l’elicottero Agusta AW 139 è stato acquisito nel 2019 per effetto della fusione per incorporazione della ex controllata totalitaria Alba Elicotteri srl. La quota di ammortamento complessiva del periodo degli aeromobili ammonta a 2,2 milioni. Per manutenzione, Alba Servizi sopporta un costo di 3 milioni.