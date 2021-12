Bollette, Europa spaccata sull'energia: i Paesi del Nord fanno muro

Sui rincari in bolletta in Europa è ancora nord contro sud. L'allarme rosso sui conti dell'energia - dopo che Nomisma ha calcolato che, in assenza di un intervento statale, dal 1° gennaio i consumi di gas degli italiani costeranno il 50% in più - è arrivato pure a Bruxelles, dove ieri i ministri responsabili dell'Energia si sono scontrati sulle misure comuni a livello Ue per alleviare la pressione sulle tasche di famiglie e imprese....

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati