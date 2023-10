Marinella, la nuova sede a Torino in Galleria San Federico

E’ la prestigiosa Galleria San Federico, nel cuore del centro storico di Torino, la location scelta da E. Marinella per l’apertura del nuovo store del marchio di moda italiano con oltre un secolo di tradizione nella creazione di abbigliamento made in Italy di alta qualità. Dopo i prestigiosi indirizzi di Napoli, Roma e Milano, il brand E. Marinella aprirà in Galleria San Federico, rinomata a Torino per storia ed eleganza. Il nuovo store offrirà ai Torinesi e a tutti i visitatori una straordinaria selezione di prodotti di moda e accessori, caratterizzati dall’eccellenza artigianale che ha reso E.Marinella un brand molto apprezzato in Italia e nel mondo.

Lo store torinese E.Marinella offre una vasta gamma di cravatte fatte a mano, camicie su misura, abbigliamento elegante e accessori di alta classe.

Ogni articolo è realizzato con la massima cura e attenzione ai dettagli, utilizzando solo materiali di alto pregio.

L’apertura del nuovo store E. Marinella a Torino rappresenta un momento significativo per l'azienda e segna un passo importante nella sua espansione in Italia. Il marchio è da tempo sinonimo di stile italiano di alta qualità e di tradizione artigianale, e la sua presenza in Piemonte sarà un'opportunità per un’esperienza unica per tutti gli appassionati di alta moda.

Il negozio di Galleria San Federico aprirà al pubblico sabato 14 ottobre 2023, e il team di E. Marinella è ansioso di accogliere gli appassionati di moda e coloro che cercano l'epitome dello stile italiano.