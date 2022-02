Ucraina, prezzo del grano alle stelle. «Scorte per 2 mesi, esaurito entro Pasqua»: l'allarme Coldiretti

La crisi in Ucraina si aggrava di ora in ora. Una escalation che ha riflessi esplosivi sul prezzo di grano e mais e che rischia di far esaurire le scorte già a Pasqua. L’allarme, dopo l’ennesima giornata ad alta tensione, viene lanciato da Ettore Prandini, presidente di Coldiretti. «Prima di tutto - dice - esprimo la mia solidarietà al popolo Ucraino che sta vivendo momenti drammatici. Sono certo che pane e pasta non mancheranno agli italiani...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati