Hitachi Rail, Giuseppe Marino è il nuovo ceo: «Guidiamo la trasformazione digitale»

Giuseppe Marino è il nuovo ceo di Hitachi Rail, il gruppo il cui obiettivo è quello di offrire tecnologie digitali innovative e trasporti sostenibili in tutto il mondo.



Nel suo nuovo ruolo, l’impegno di Giuseppe Marino si concentrerà nel promuovere la crescita delle competenze e capacità di Hitachi Rail che ha progetti in 38 paesi e rende possibili ogni anno 18 miliardi di viaggi nel mondo.

Per Marino si tratta di un ritorno in azienda, dopo quattro anni, precedentemente aveva ricoperto il ruolo di coo Rolling Stock per Hitachi Rail con responsabilità sulla produzione e delivery di treni a livello globale.

Il nuoco ceo dafferma: «Hitachi è un grande gruppo internazionale famoso per il suo impegno nell'innovazione sociale e per il suo spirito pionieristico. Ritorno in Hitachi Rail con la consapevolezza dell’incredibile trasformazione del business negli ultimi quattro anni. Sebbene Hitachi Rail sia un global player nel settore della mobilità, continuo ad essere ispirato dalla passione e dall'orgoglio dei nostri team. La nostra missione è guidare la decarbonizzazione e la trasformazione digitale nella mobilità, proseguendo il percorso di crescita attraverso le partnership con i nostri clienti».