Bollette, alberi di Natale e luci alle finestre: i trucchi per risparmiare senza rinunciare all'atmosfera delle feste

È Natale e anche con il caro energia gli italiani non rinunciano alle tradizioni come gli addobbi fuori dalle finestre e gli alberi illuminati. Ma attenzione alle bollette: per evitare brutte sorprese a fine mese si possono adottare alcuni accorgimenti per risparmiare, creando la giusta atmosfera natalizia senza spendere troppo.

Le luci di Natale aumentano le bollette energetice

Dicembre è uno dei mesi dell'anno in cui la spesa energetica delle famiglie è più alta. Secondo le stime della Società italiana di medicina ambientale (Sima) le decorazioni luminose dall’8 dicembre al 6 gennaio determinano un incremento dei consumi energetici di circa il 30% rispetto al resto dell’anno: si tratta di 1.600 MWh quotidiani, ossia 46.400 MWh di energia consumata durante il periodo festivo.

Le illuminazioni natalizie rimangono infatti accese diverse ore al giorno, dall'8 dicembre al 6 gennaio e si sommano agli elettrodomestici abitualmente utilizzati in casa come pompe di calore, forni e lavatrici.

Illuminazioni a LED

Uno dei consigli per evitare i rincari è ovviamente ridurre il numero di illuminazioni accese optando per un albero e decorazioni più sobrie e accese per meno ore al giorno. Ma il miglior consiglio è scegliere luci a led. Questo tipo di lampadine consente di ridurre la spesa energetica di oltre il 90%. Rinnovare le decorazioni domestiche è quindi uno dei trucchi perr risparmiare in bolletta. Supponendo che il costo medio di un 1kWh è di 0,50 euro, il costo della decorazione elettrica a LED, per 24 ore al giorno, sarà tra i 25 e i 30 centesimi di euro giornalieri.

Ultimo consiglio è controllare sempre che le luci acquistate abbiano il marchio CE (Unione Europea), prodotte quindi con alti standard di materiali che impediscono la dispersione energetica.

