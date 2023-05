Pensioni giugno, calendario e pagamento: ecco quando verrà versato l'assegno. Tutte le date

Arrivano le pensioni di giugno. Sul sito dell'Inps è già disponibile il cedolino: i pensionati possono accedere all'area dedicata attraverso le proprie credenziali e verificare l'importo. Per i pagamenti, però, c'è da aspettare ancora qualche giorno, poiché arrivano con il consueto calendario a partire dal primo giorno bancabile del mese.

Pensioni giugno, le date dei pagamenti: il calendario

Le pensioni di giugno 2023 verranno versate a partire da giovedì 1° giugno, sia per chi lo riceve sul conto corrente sia per chi lo riceve alle Poste.

Il calendario del ritiro dell'assegno per i titolari di trattamenti pensionistici, assegni, pensioni e indennità di accompagnamento rispetta come sempre l'ordine alfabetico ed è così previsto in questo mese:

cognomi dalla A alla B: giovedì 1° giugno 2023;

cognomi dalla C alla D: sabato 3 giugno 2023 (solo la mattina);

cognomi dalla E alla K: lunedì 5 giugno 2023;

cognomi dalla L alla O: martedì 6 giugno 2023;

cognomi dalla P alla R: mercoledì 7 giugno 2023;

cognomi dalla S alla Z: giovedì 8 giugno 2023.

Come consultare il cedolino della pensione online

Sul cedolino online dell'Inps è disponibile già il valore della pensione del mese di giugno. I passi per consultarlo sono semplici: bisogna recarsi sul sito web dell'Inps, entrare nella propria area riservata attraverso le credenziali Spid, Cie o Cns, cliccare su MyInps e poi entrare nella sezione "Prestazioni e servizi" e poi cliccare su "Cedolino pensione e servizi collegati”.