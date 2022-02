Spiagge, rincari in arrivo? Ecco quanto pagheremo in più questa estate per ombrellone e lettino

Dal 1° gennaio 2024 le concessioni balneari saranno assegnate con gara pubblica. Ma cosa cambia per chi l'estate va in spiaggia nel suo stabilimento al mare preferito per prenotare lettino e ombrellone? Il gestore che conosciamo magari da anni potrebbe cambiare perché potrebbe non vincere il bando europeo che assegna la concessione. È una rivoluzione pilotata quella che ha in mente il governo (e che ci chiede l'Europa da anni con la direttiva...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati