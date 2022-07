Reddito di cittadinanza, «referendum per abolirlo». Renzi: martedì lo presentiamo in Cassazione

​Reddito di cittadinanza, proposto un «referendum per abolirlo». Lo dice Matteo Renzi: martedì lo presentiamo in Cassazione.

Inps, un lavoratore su 3 guadagna meno di 780 euro al mese: quanto il reddito di cittadinanza

Roma, percepivano reddito di cittadinanza grazie a false dichiarazioni: denunciate 21 persone

APPROFONDIMENTI IL FOCUS L'inflazione aggredisce famiglie a basso reddito CRISI Crisi di governo, senza fiducia si va verso il voto. Ma...

Un referendum per abolire il reddito di cittadinanza

«Martedì mattina alle 10 saremo a depositare in Cassazione il quesito referendario per abolire il reddito di cittadinanza». Lo ha annunciato Matteo Renzi aprendo l'assemblea di Italia Viva.

«Al M5s dico: state provando a distruggere ogni speranza per l'Italia». Così Matteo Renzi all'assemblea nazionale di Iv.

Renzi: «Bis con 5S? Decide Draghi»

«Penso che andare a votare adesso sarebbe un danno per il Paese. Il Movimento 5 Stelle ha creato un disastro al Paese, dopodiché se Draghi ritiene di voler ripartire tocca lui, per me decide Draghi». Lo ha detto il leader di Iv Matteo Renzi a margine dell'assemblea del partito, rispondendo a chi chiedeva se ci siano i margini per ricucire includendo anche il Movimento 5 Stelle, sottolineando di «avere come unico obiettivo» il ritorno di Draghi a Palazzo Chigi «con le forme che decide Draghi: Draghi, Draghi bis, rinvio alle Camere. Io non mi impicco alle formule».