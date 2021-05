Sostegni bis, decontribuzione al 100% per rientro dopo cig aiuti per i settori del commercio e turismo

Novità in vista del decreto Sostegni bis. Per i settori del commercio e del turismo, tra i più colpiti dagli effetti della pandemia, il prossimo decreto Sostegni bis, a quanto si apprende, dovrebbe prevedere un esonero contributivo al 100% per i dipendenti che vengono riconfermati dopo il blocco dei licenziamenti e la fine della cassa Covid a ottobre. La norma, proposta dal ministro del Lavoro Andrea Orlando, punterebbe così a mantenere i livelli occupazionali e a ripartire.

Nel prossimo decreto Sostegni bis, per i contratti di espansione si va verso l'abbassamento della soglia a 100 dipendenti sia per lo scivolo verso l'uscita che per la riduzione dell'orario di lavoro, nella logica - a quanto si apprende - di premiare le aziende che assumono e sostenere così la staffetta generazionale.

Le imprese sono chiamate a fare la loro parte nel garantire la massima sicurezza sul lavoro. Lo ha affermato il ministro del Lavoro Andrea Orlando secondo cui le imprese potrebbero legare i compensi e i bonus da erogare al proprio management al raggiungimento di determinati standard di sicurezza dei lavoratori. Nel suo intervento alla Commissione Lavoro, Orlando ha posto l'accento sulla possibilità di "esplorare strade nuove, magari facendo leva sulla necessita' delle imprese di mantenere una buona reputazione rispetto all'applicazione delle regole sulla sicurezza, così come sta avvenendo sul fronte del rispetto delle norme in materia di ambiente".

"In questo caso - ha sottolineato - si tratterebbe di coinvolgere tutte le imprese di ogni filiera produttiva, che certifichino la 'qualita' del prodotto', ovvero, il rispetto delle norme di sicurezza, in linea con quanto si e' previsto anche con riferimento al contrasto al caporalato. Lo stesso risultato potrebbe essere raggiunto condizionando, per esempio, l'accesso ai benefici al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro". Orlando ha infine ribadito la necessità di "rendere più incisivo il ruolo della Cabina di regia prevista dal decreto legislativo n. 81 del 2008, che deve diventare il perno della programmazione e del coordinamento delle attivita', sia a livello nazionale sia a livello territoriale".