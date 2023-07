Come viaggiare gratis in prima classe in aereo, la hostess svela il trucco: ​«Funziona al 99,99%»

É possibile, dopo aver acquistato un normale biglietto aereo, ottenere un passaggio in prima classe gratis? Per Cierra Mistt, hostess stutunitense di 29 anni, la risposta è sì. Ha spiegato tre modi per farlo in un video diffuso tramite il suo canale TikTok, diventato virale con oltre 800mila visualizzazioni.

Prima regola: chi è seduto nelle ultime file ha maggiori probabilità di essere spostato in prima classe.

Secondo quanto riferisce l'assistente di volo, nei casi in cui la distribuzione dei passeggeri risulti sproporzionata tra prima e seconda classe, l'equipaggio inizia di solito a spostare i viaggiatori dalla parte posteriore a quella anteriore dell'aereo. Tutto ciò avviene - dice in un video correlato - per «motivi di peso ed equilibrio». Cierra Mistt poi rivela pure che, in quei casi, gli assistenti di volo di solito «scelgono le persone nell'ultima fila perché poi potranno sedersi lì dopo aver svolto il loro servizio».

Il secondo trucco può essere utile - sempre secondo la hostess - per strappare una promozione in prima classe ancor prima dell'inizio del viaggio. In caso di voli sovraffollati - spiega la hostess-tiktoker - gli agenti di viaggio in areoporto ne faranno menzione tramite un annuncio, chiedendo a eventuali volontari di cambiare volo in cambio di sconti. Quando ciò accade, occorre presentarsi da loro, richiedere il rimborso in contanti e la cortesia di riprenotare il volo in prima classe per «compensare il tempo perso». Un metodo che secondo la hostess «funziona al 99,99%».

Tuttavia, è bene notare che i seguenti consigli funziionano negli Stati Uniti, paese dove risiede l'autrice del video e vigono regole differenti, rispetto all'Italia, per quanto riguarda la pronotazione dei voli.

Chi è Cierra Mistt

Cierra Mistt è nata il 24 febbraio 1994 sotto il segno dei Pesci. In passato, prima di diventare assistente di volo e "vlogger", ha lavorato al Gulf World Marine Park di Panama City, in Florida. Da quando ha iniziato a diffondere consigli di viaggio e pillole della sua vita da hostess sui social, ha guadagnato oltre 3 milioni di followers su TikTok.