Nuova tv, cosa cambia dall'8 marzo: reti nazionali in alta definizione. La vecchia tecnologia cambia canale

Altra mini rivoluzione in arrivo per le tv degli italiani. Tra meno di tre mesi, dall'8 marzo, grazie al nuovo segnale Mpeg-4, tutti i canali nazionali verranno trasmessi con l'alta definizione. I primi 9 canali (Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rete 4, Canale 5, Italia 1, la 7, TV8, Nove) e Mediaset 20 resteranno raggiungibili grazie ai primi nove canali della televisione. Quelli invece trasmessi grazie all'attuale tecnologia (Mpeg-2) cambieranno invece numerazione e si troveranno molto più in fondo nella lista canali, probabilmente dal 501 in poi.

APPROFONDIMENTI HITECH MariSilicon X, il primo NPU per l’imaging a 6 nm di OPPO... L’INIZIATIVA Bonus Tv, con la proroga incentivi a 5 milioni di famiglie

Bonus Tv, con la proroga incentivi a 5 milioni di famiglie

I bonus tv

Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico ha dato un'altra mini-svolta dopo quella che ha costretto gli italiani ad acquistare un nuovo televisione di ultima generazione o sfruttare un decoder esterno se si è deciso di non cambiarlo.

Intanto il governo ha messo a disposizione due bonus tv: uno è un'agevolazione per l'acquisto di nuovi televisori (fino a 100 euro) e l'altro per l'acquisto di un decoder.