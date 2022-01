Zecca, presentata la collezione 2022: da Dante al Primitivo con le Orecchiette, le 17 monete che celebrano l'Italia

Due euro dedicati a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, una moneta per Alberto Sordi e una per Canova, in occasione dei 200 anni dalla morte dell'artista. Ma anche una dedicata alle Orecchiette con il Primitivo e persino la prima moneta rettangolare nella storia della zecca italiana. Celebrano l'identità italiana, la cultura e il ruolo delle istituzioni le 17 monete della nuova Collezione Numismatica 2022, emessa dal Ministero dell'economia e delle finanze e coniata dalla zecca italiana.

«La Collezione Numismatica del 2022 è innovativa nei temi e nelle tecniche di produzione, oltre che nelle modalità di comunicazione e commercializzazione. È un esempio di come le aziende pubbliche possono essere portatrici di grande innovazione» ha detto il Direttore Generale del Tesoro, Alessandro Rivera che ha presentato la collezione questa mattina al Museo della Zecca di Roma, insieme a Antonio Palma, presidente del poligrafico e zecca dello Stato e all’Amministratore Delegato, Francesca Reich.

Nelle monete Falcone e Borsellino, Alberto Sordi e il purgatorio di Dante

La Collezione è composta da 17 monete che celebrano avvenimenti storici, artisti, personaggi simbolo della tradizione e della cultura imprenditoriale italiane.

Tra queste, una dedicata ai magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, per la strenua difesa delle Istituzioni e la lotta alla mafia. Il ruolo delle Istituzioni è celebrato anche nella moneta da 5 euro dedicata al 30° Anniversario del Comando dei Carabinieri Antifalsificazione Monetaria e nella 2 euro commemorativa del 170° Anniversario della fondazione della polizia di Stato. Speciale anche un esemplare in argento, dal valore nominale di 5 euro, dedicato al 100° Anniversario dell’Autodromo Nazionale Monza, e una moneta commemorativa da 2 euro che celebra il programma Erasmus nel 35° Anniversario della sua nascita.

Dopo la prima edizione dedicata all'Inferno di Dante nel 2021, quest'anno si prosegue con l'uscita che ritrae il Purgatorio del sommo Poeta, in cui emerge l’uso di diverse varianti di oro. Il genio italiano è celebrato anche nelle monete dedicate ad Alberto Sordi e all'opera di Antonio Canova, in occasione 200° anniversario della morte.

Nel 2021 raddoppiati gli iscritti all'e-commerce della zecca

Le monete speciali saranno un contingente di 250.000 prodotti. Molte di più ispetto allo scorso anno deciso per far fronte alla crescente richiesta dei collezionisti. Dall'Ente fanno sapere che gli iscritti al sito e-commerce del Poligrafico nel 2021 sono passati da 19.000 a 40.000, con oltre 172.000 pezzi acquistati nel 2021, rispetto alle circa 98.000 del 2020.

Ogni moneta racconta l'identità del nostro Paese

«Ogni moneta contribuisce a raccontare, valorizzare e sugellare la memoria collettiva e l’identità del nostro Paese» ha affermato il Presidente del Poligrafico e Zecca dello Stato, Antonio Palma. L'istituto «diviene così centro della memoria e promotore di futuro anche per il tramite dello studio e del progresso costante delle tecniche realizzative». Francesca Reich, Amministratore Delegato del Poligrafico mette in risalto l'innovazione tecnica rappresentata dalla collezione: «Le monete che presentiamo oggi rappresentano una perfetta sintesi tra espressione artistica e innovazione tecnologica; a muoverci sono proprio la continua ricerca e la sperimentazione: la prima moneta rettangolare coniata per questa Collezione ne è uno straordinario esempio».

Tutte le monete della nuova collezione

1 - 2 euro “30° Anniversario della scomparsa di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino”

2 - 2 euro bimetallica “35° Anniversario del programma Erasmus”

3 - 5 euro in argento “40° Anniversario Italia Campione del mondo - Paolo Rossi”

4 - 5 euro in argento Serie “Eccellenze Italiane – Figurine Panini”

5 - 5 euro bimetallica Serie “I grandi artisti italiani del 20° Secolo – Alberto Sordi”

6 - Micro moneta in oro 10 euro Serie “Fontane italiane – Fontana di Trevi”

7 - 5 euro Serie “Cultura Enogastronomica Italiana – Primitivo e Orecchiette”

8 - 5 euro Serie “Cultura Enogastronomica Italiana – Franciacorta e Panettone”

9 - 5 euro in argento “100° Anniversario dell’Autodromo Nazionale Monza”

10 – Trittico di monete da 5 euro in argento e Trittico da 20 euro in oro “150° Anniversario della fondazione di Pirelli”

11 - 5 euro bimetallica “30° Anniversario Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria”

12 - 2 euro “170° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato”

13 - 20 euro in oro ¼ oz e 50 euro in oro ½ oz “La riedizione della Lira – 2 Lire”

14 - 5 euro in argento e 20 euro in oro “200° Anniversario della scomparsa di Antonio Canova”

15 – 5 euro in argento “800° Anniversario della fondazione dell’Università di Padova”

16 – 5 euro Serie “Mondo sostenibile - Animali in via di estinzione - Giaguaro”

17 – 5 euro in argento e 20 euro in oro ““700° Anniversario della scomparsa di Dante Alighieri: Il Purgatorio”

Tutte le monete della collezione sono prenotabili ed acquistabili a partire dal 1° febbraio dalle ore 11.00 sul portale e-commerce del Poligrafico e Zecca dello Stato all’indirizzo www.shop.ipzs.it, oltre che presso il punto vendita del Poligrafico e Zecca dello Stato “Spazio Verdi”, situato in Piazza Verdi 1 a Roma, a partire dalla rispettiva data di emissione di ogni moneta.