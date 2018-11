Lunedì 26 Novembre 2018, 20:45 - Ultimo aggiornamento: 26-11-2018 21:31

È in corso a palazzo Chigi un tavolo sul futuro dello stabilimento di Novi Ligure dopo l'annuncio della chiusura. All'incontro partecipano il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il vicepremier e ministro Luigi Di Maio e Zafar Toksoz, il proprietario insieme al fratello della società che ha acquistato Pernigotti.Della delegazione dell'azienda fanno parte anche il direttore finanziario, il direttore del personale e consulenti legali. Lo stabilimento in provincia di Alessandria dà lavoro a cento dipendenti per i quali l'azienda ha chiesto un anno di cassa integrazione. A questi si aggiungono circa altrettanti lavoratori stagionali, interinali e di altre tipologie. Il piano della società è di mantenere il marchio appaltando la produzione in conto a terzi in Italia.