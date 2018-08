Rimborso del canone Rai, la truffa della finta mail dell'Agenzia delle Entrate

Mercoledì 22 Agosto 2018, 11:35 - Ultimo aggiornamento: 22-08-2018 11:50

Lo schema è sempre lo stesso: veri e propri messaggi spam inviati via e-mail a ignari utenti, che promettono un rimborso (variabile) del canone Rai da parte di un indirizzo di posta elettronica associato a un dominio che somiglia, ma non è, quello dell'Agenzia delle Entrate. Negli ultimi giorni i casi si stanno moltiplicando: ecco come evitare di incappare in una vera e propria truffa.Ancora una volta, sul web e tramite posta elettronica, i malintenzionati colpiscono gli utenti più distratti col metodo del phishing: con alcuni indirizzi e-mail e link fraudolenti, i criminali informatici riescono a ottenere tutti i dati delle loro vittime, convinte di poter ottenere un rimborso su somme già pagate o premi da parte di grandi aziende mondiali.Questa volta tocca all'Erario: diversi cittadini hanno ricevuto un messaggio e-mail in cui viene annunciato un rimborso sulla cifra pagata del canone Rai. L'oggetto della mail, nella maggior parte dei casi, è il seguente: «Re: Rimborso Rai -A8005W». Nel testo è presente anche un link che solo apparentemente porta al sito dell'Agenzia delle Entrate, dove viene richiesta la registrazione di alcuni dati. Questo dominio (www.area-agenzia-en.info) è in realtà fraudolento, poiché appartiene a dei malintenzionati pronti ad appropriarsi dei dati degli utenti.L'Agenzie delle Entrate consiglia ovviamente di cestinare immediatamente le false mail senza aprirle, senza mai cliccare sui link né fornire dati anagrafici o della carta di credito. Insomma, la soluzione è sempre la stessa per tutte le truffe di phishing: il segreto sta nel verificare sempre con la massima attenzione ogni link contenuto nelle e-mail e di non aprire mai quelli sospetti.