Giovane pizzaiolo dell'anno: il regolamento completo

Regolamento

Art. 1 – Oggetto e organizzazione

Il presente Regolamento disciplina l’istituzione ed il funzionamento del contest “Giovane Pizzaiolo dell’Anno” (di seguito “il Contest”).

Il contest vuole offrire la possibilità a giovani talentuosi pizzaioli di esprimere le proprie capacità.

Organizzatore del contest è Il Mattino S.p.A.

Art. 2 – Partecipanti

La partecipazione al Contest è aperta a chiunque sia in possesso di tutti i seguenti requisiti:

avere età non inferiore a 18 anni e non superiore a 25 anni compiuti;

lavorare al momento della presentazione della domanda in una pizzeria.

Art. 3 – Domande di partecipazione

Per partecipare, i concorrenti dovranno inviare domanda, dal 1 agosto 2023 ed entro e non oltre il 31 Agosto 2023, al seguente indirizzo email: nuovitalenti@ilmattino.it, indicando:

nominativo;

luogo e data di nascita;

numero telefonico e indirizzo email;

curriculum con l’elenco dettagliato delle esperienze professionali con le relative mansioni svolte;

propria foto in alta risoluzione, in abito da lavoro;

nome del ristorante/pizzeria presso cui si lavora, con mansione ricoperta.

autorizzazione al trattamento dei dati personali

Le domande prive dei dati sopra indicati o pervenute oltre il 31 agosto 2023 non saranno prese in considerazione.

Art. 4 – Prima selezione

La Giuria selezionerà 50 concorrenti, ai quali verrà chiesto di inviare, dal 16 al 30 settembre 2023, un video in cui si illustra la realizzazione di una pizza creativa originale, di qualsiasi stile a scelta, non copiata da altre ricette, che abbia come tema i prodotti del proprio territorio e che tenga conto dei principi di salubrità e della compatibilità ambientale.

Il video dovrà avere i seguenti requisiti: durata massima di 3 minuti; formato MP4; inquadratura verticale; assenza di immagini o altri contenuti pubblicitari (nemmeno occulti).

La Giuria di riserva di escludere i video non conformi ai predetti requisiti o comunque contrari alla normativa vigente o ai diritti di terzi.

Art. 5 – Seconda selezione

Tra i concorrenti che avranno inviato il video la Giuria selezionerà i 10 finalisti che competeranno nella Gara Finale.

I concorrenti selezionati saranno avvertiti entro il 31 ottobre 2023.

Art. 6 – Gara Finale

La Gara Finale avverrà in Napoli presso la Mostra d’Oltremare il giorno 27 novembre 2023.

I concorrenti dovranno realizzare e presentare una pizza classica STG (margherita o marinara) e la pizza creativa originale già mostrata nel video. I finalisti porteranno il proprio impasto e gli elementi per la farcitura (salvo diverse successive indicazioni) e dovranno presentarsi alle ore 10 del mattino presso la sede della finale.

L’Organizzazione si riserva di organizzare un sopralluogo per consentire ai finalisti di prendere conoscenza con la sede della gara.

Tra i partecipanti finalisti la Giuria selezionerà un vincitore, che sarà proclamato “Giovane Pizzaiolo dell’Anno”.

La graduatoria verrà formata sulla base delle seguenti caratteristiche:

Eco-sostenibilità dei procedimenti

Pulizia

Profumo

Presentazione

Cottura

Gusto

La proclamazione avverrà alla conclusione della gara finale.

Art. 7 – Giuria

La giuria sarà composta da: due pizzaioli di chiara fama; uno chef stellato; un esponente del mondo dello spettacolo; il giornalista Luciano Pignataro, presidente di giuria. Le decisioni della Giuria sono insindacabili ed inappellabili.

Art. 8 – Modifiche

L’Organizzazione si riserva, per cause di forza maggiore o necessità tecniche, di modificare le scadenze sopra indicate o la sede della gara finale.

Art. 9 - Proprietà intellettuale e diritti sui contenuti

Il concorrente concede gratuitamente a Il Mattino S.p.A. ed alle società collegate il diritto, perpetuo e cedibile, in tutti i territori, di archiviazione, riproduzione, pubblicazione (cartacea e digitale) e diffusione del materiale inviato per la partecipazione al contest. Il concorrente accetta inoltre che Il Mattino S.p.A. e le società collegate si riservano, senza alcuna limitazione di territorio o di durata, di archiviare, riprodurre, pubblicare e diffondere le riprese e le immagini che saranno realizzate in occasione del contest, riconoscendo che nulla gli è dovuto per tali attività, salvo l’obbligo di citazione del nominativo dell’ideatore della pizza.

Con la partecipazione al contest, il concorrente dichiara, assumendosi la relativa responsabilità ed impegnandosi a tenere indenni Il Mattino S.p.A.

Art. 10 – Altre regole di partecipazione

e le società collegate da ogni pretesa di terzi, che il materiale inviato ai fini della partecipazione al concorso è effettivamente originale e creato dallo stesso concorrente; che le foto ed i video inviati sono liberi da diritti di terzi, anche sotto il profilo del diritto d’autore e del diritto alla privacy.

La partecipazione al contest è a titolo gratuito. I concorrenti non avranno diritto di rimborso per le spese eventualmente sostenute.

L’invio della domanda di partecipazione comporta integrale accettazione del presente regolamento.

Le comunicazioni ai concorrenti avverranno ai recapiti dagli stessi indicati. È onere dei concorrenti comunicare tempestivamente eventuali variazioni di tali recapiti.

Il contest non prevede l’assegnazione di premi e pertanto non rientra nella disciplina di cui al D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430.

Informativa sul trattamento dei dati personali

1. Titolare del trattamento

Il Mattino S.p.A., con sede in Roma, Via Barberini 28, tel 081.7947111 Email privacy@ilmattino.it (di seguito “Titolare”) è titolare del trattamento dei dati personali conferiti dal concorrente. Il trattamento avverrà nei termini e con le modalità appresso specificati.

2. Modalità, finalità e base giuridica del trattamento

I dati verranno trattati per la partecipazione al contest “Giovane Pizzaiolo dell’Anno”. I dati richiesti per la partecipazione al Concorso sono necessari affinché sia possibile rendere i relativi servizi. Pertanto, nel caso in cui il concorrente rifiuti di conferire i dati, non sarà possibile partecipare al Concorso.

La base giuridica del trattamento è costituita dal consenso dell’interessato, oltre che dall’accordo costituitosi a seguito dell’accettazione del Regolamento del contest.

I dati sono trattati sia su supporti digitali che cartacei.

3. Soggetti ai quali sono comunicati i dati

I dati possono essere comunicati, per il rispetto delle finalità di cui all’art. 2, alle seguenti categorie di destinatari, basati nell’Unione Europea: fornitori di servizi amministrativo‐contabili e legali; fornitori di servizi di assistenza tecnica e customer care; fornitori di servizi di pubblicità, marketing, consulenza specialistica in tema di concorsi ed analisi di mercato; fornitori di altri servizi funzionali alla realizzazione del Concorso.

I destinatari dei dati verranno nominati dal Titolare Responsabili Esterni del trattamento, ai sensi dell’art. 28 GDPR, e saranno pertanto obbligati al rispetto della riservatezza e della protezione dei Suoi dati, ai sensi della normativa di riferimento.

I dati potranno inoltre essere comunicati a società collegate a Il Mattino S.p.A. per le finalità previste nel Regolamento del contest.

4. Periodo di conservazione dei dati

I dati personali dei partecipanti al Concorso verranno conservati per la durata di cinque anni dalla conclusione dell’iniziativa, salvo il caso in cui la conservazione per una maggiore durata sia giustificata da esigenze di tutela legale. I dati oggetto di pubblicazione su testate giornalistiche saranno mantenuti on line senza limiti di tempo, salvi i diritti dell’interessato di cui al punto 5.

5. Diritti in materia di dati personali

Il concorrente ha, in materia di dati personali, i diritti di cui agli artt. 13 e seguenti del Regolamento Europeo n. 679/2016, noto come G.D.P.R. In particolare, ha il diritto di accesso, rettifica/integrazione, cancellazione, limitazione, opposizione, portabilità dei suoi dati. Ha inoltre diritto di ottenere informazioni sulla durata della conservazione dei suoi dati. Può infine revocare o modificare i consensi prestati.

L’interessato può ottenere dal Titolare del Trattamento o dal Responsabile per la Protezione dei Dati chiarimenti sulla presente Informativa e sul trattamento dei suoi dati. Può ottenere inoltre l’elenco aggiornato dei Responsabili Esterni a cui sono comunicati i suoi dati.

Per l’esercizio di tali diritti, il concorrente può contattare il Titolare presso la sede legale o all’indirizzo email privacy@ilmattino.it ed il Responsabile per la Protezione dei Dati all’indirizzo email dpo@ilmattino.it. Nel caso ritenga violati i suoi diritti, il concorrente può proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.