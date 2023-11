Giovane pizzaiolo dell'anno: online i primi video selezionati

Entra nel vivo il primo concorso nazionale Giovane Pizzaiolo dell’anno: una occasione unica per misurarsi e conquistare la ribalta. Le condizioni per partecipare sono due: avere da 18 a 25 anni e lavorare già in una pizzeria.

Con questo contest il Mattino intende dare una possibilità a tanti giovani talenti, impegnati in Italia e all’estero, di mettersi in evidenza con le proprie capacità tecniche e la propria creatività. Ormai è chiaro infatti, soprattutto dopo il riconoscimento Unesco all’Arte del Pizzaiolo Napoletano nel 2017, che il pizzaiolo sia diventato un mestiere capace di dare soddisfazione ai giovani, che infatti lo abbracciano entusiasti. Prima Napoli, poi la Campania, l’Italia, tutto il mondo, registra continue aperture e persino nei grandi alberghi di lusso ormai la pizzeria è un must di cui non si può fare a meno.

Superato il primo step, i 50 giovani pizzaioli selezionati hanno inviato un breve video, non più di tre minuti, in cui hanno presentato una pizza con al centro il territorio, di origine o di lavoro non importa, ispirata ai principi della salubrità del cliente e della compatibilità ambientale.

Una giuria presieduta dal giornalista Luciano Pignataro e composta da giornalisti, maestri pizzaioli, cuochi e personaggi pubblici valuterà le domande arrivate al Mattino.

I dieci migliori video con i contenuti più interessanti saranno i dieci finalisti che parteciperanno alla competizione dal vivo a Napoli, la capitale mondiale della pizza, per competere al titolo di miglior Giovane Pizzaiolo 2023 del Mattino.