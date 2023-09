Talentis, la sfida delle startup alla Apple Developer Academy di Napoli

Talentis, il progetto dei giovani di Confindustria per supportare le nuove idee di impresa, fa tappa alla Apple Developer Academy (Corso Nicolangelo Protopisani 70, Napoli San Giovanni a Teduccio). Venerdì 15 settembre alle ore 15.30 si svolgerà un evento, nel corso del quale si terrà una sfida tra le startup, selezionate in via preliminare da una apposita Commissione. La giuria individuerà una vincitrice che, assieme alle altre due vittoriose delle tappe di Ancona e di Palermo, parteciperà alla Finalissima organizzata in occasione del Convegno di Capri nel prossimo ottobre.

Oltre che dai giovani imprenditori di Confindustria, Talentis è promosso dal Comitato 3Reg e dal Comitato Gisud, con la partnership di RetImpresa.

Le tappe del Centro-Nord si sono tenute nella prima metà dell’anno e la Finalissima si è svolta a Rapallo.Talentis è alla seconda edizione. Nella prima, la Campania è stata la seconda regione in assoluto, dietro la Lombardia, per numero di startup partecipanti.

Ad aprire l’incontro di venerdì 15 settembre saranno Miriam Cresta, Ceo JA Italia, Antonio Amato, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Napoli, e Maria Prete, Coordinatrice Commissione Talentis GI Startup Program Comitato Gisud. Seguirà il Pitch delle startup. Alle 17.30 è poi in programma una doppia intervista, all’Assessore alla Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania Valeria Fascione e al Direttore Scientifico di Apple Academy, Giorgio Ventre.

L’evento, moderato da Maria Prete, si concluderà con la Premiazione, con interventi del Vice Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Andrea Marangione e del Presidente Comitato Gisud Domenico Lorusso.