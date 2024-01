Andrea Delogu: «Dopo la separazione nessuno ci provava con me. Ho invitato uno a casa mi ha detto: non sono un uomo oggetto»

Andrea Delogu è passata al basement, nel podcast di Gianluca Gazzoli dove si è raccontata, tra confessioni personali ed episodi divertenti, come quello subito dopo la separazione dall'ex marito Francesco Montanari. La conduttrice ha raccontato che i due sono riusciti a mantenere segreta la loro separazione per quasi un anno, intanto Delogu ha cercato di intraprendere nuove conoscenze, ma nessun ragazzo si faceva avanti!

Andrea Delogu ha raccontato che nel periodo dopo il divorzio dal suo ex marito, nessun ragazzo ci provava con lei, ma era sempre lei a fare la prima mossa: «Ma tu ci credi che non c'è stato uno che ci abbia provato con me? Per un anno io ci ho provato con molte persone perché avrei voluto una relazione, ma si spaventavano.

Addirittura mi sentivo con questo ragazzo e dopo qualche settimana lo invito a casa. Gli ho detto: ti vieni a prendere un caffè, e lui ha acconsentito dicendomi: Si, però poi vado via, non ti preoccupare. Io gli ho chiesto di rimanere e lui mi fa: non sono un uomo oggetto».

Il racconto ha scatenato le risate nello studio di registrazione del podcast Passa al BSMT e il conduttore era incredulo di fronte alle sue parole.

Andrea Delogu ha raccontato di essersi lasciata in ottimi rapporti con l'ex marito Francesco Montanari, a tal punto che gli ha presentato il nuovo fidanzato, Luigi Bruno: «Francesco è una persona stupenda e ha conosciuto Luigi, si sono presi un caffè. Io sono del parere che quando finisce una storia, vincono le persone. Il mio matrimonio è finito perché si è spento l'amore, non è stata colpa di nessuno».