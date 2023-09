Andrea Iannone geloso di Marracash: non digerirebbe le parole di Elodie sul suo ex

Periodo d'oro per Elodie, sia dal punto di vista professionale, con i suoi successi musicali, che dal punto di vista sentimentale. La storia con Andrea Iannone sembra procedere a gonfie vele, recentemente gli ha anche fatto una romantica dedica sui social, ma sembra esserci una piccola ombra nella loro relazione e risale alla precedente storia d'amore della cantante.

Elodie è stata legata a Marracash, un amore molto forte tra i due, che subito dopo essersi lasciati ammisero reciprocamente di essere stati molto importanti l'uno per l'altra ed Elodie a riguardo affermò che avrebbe sempre amato il rapper, visto il profonfo legame che li aveva uniti. «Marracash è la persona che amerò di più in tutta la mia vita.

Un prossimo fidanzato non sarà contento di questo? Tanto non sarà mai all’altezza. Io sono innamoratissima ovviamente, è la persona che amerò di più in tutta la mia vita», queste erano state le parole di Elodie prima che arrivasse Iannone nella sua vita.

Secondo Ivan Rota su Dagospia, la relazione tra il pilota e la cantante va alla grande, ma lui penserebbe ancora a quello che lei ha detto su Marracash. Pare che non ne sia felicissimo e che questo sia motivo di qualche gelosia. Non sembrano però scalfire, almeno per adesso, il loro rapporto. Solo poche settimane fa Elodie aveva scritto postando una loro foto insieme: «Come è bello vivere con te. Auguri mio amore. Ti amo».