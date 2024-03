Andreas Muller racconta il parto di Veronica Peparini: «Sono stato con lei in sala, è un esempio per tutte le generazioni»

Andreas Muller (27 anni) e Veronica Peparini (53 anni) sono diventati genitori per la prima volta ieri, 18 marzo, quando la coreografa ha dato alla luce le loro due gemelline, Ginevra e Penelope. Il ballerino di Amici ha condiviso la sua gioia e commozione con i loro follower su Instagram, raccontando il parto di Veronica, di come lei sia stata «iconica» e poche ore dopo ha festeggiato la sua prima festa del papà, con le sue bimbe.

Andreas ha voluto ricordare anche suo zio Salvatore, venuto a mancare qualche settimana fa, che sarebbe stato felicissimo di incontrare le principesse di casa.

Il racconto del parto

Andreas Muller ha raccontato sulle sue storie Instagram il momento del parto: «Sono emozionatissimo.

Ho vissuto la giornata più incredula di tutta la mia vita e credo che un'esperienza come questa, come ho deciso di viverla io entrando in sala e vedendo tutto l'intervento del cesareo (che è una scena inspiegabile), ti plasma, ti cambia, senti i tuoi pensieri mutare e le emozioni vincere sulle tue certezze... Dormiremo in camera stanotte ma le piccole non saranno qui con noi nonostante stiano benissimo e io faccio veramente fatica perché le ho tenute in braccio, le ho fatte mangiare e mi hanno guardato, ho sentito le loro mani stringere le mie dita, ho toccato la loro pelle e sentito il loro cuore... Non riuscirò a chiudere occhio, perché nello stesso istante in cui le ho viste uscire dalla pancia ho capito che la mia vita è completamente cambiata. Non lo so spiegare ma sono fortunato e Veronica è un supereroe, un esempio per ogni generazione... passata, presente e futura. Iconica».

Il ricordo di zio Salvatore

Il ballerino ha voluto dedeicare un pensiero anche a suo zio, venuto a mancare poco prima del parto, a cui lui era molto legato: «Ripenso all'estate scorsa quando avevo deciso di dire della gravidanza di Vero ad una sola persona, la stessa che purtroppo sapevo oggi non sarebbe riuscita ad esserci nonostante ci ho sempre continuato a sperare fino al suo ultimo respiro. Ti amo zio Salvatore, loro sapranno tutto di te. Proteggi le mie figlie».

La dedica a Ginevra e Penelope

Andreas Muller ha festeggiato la sua prima festa del papà dopo neanche 24 ore dal parto di Veronica Peparini: «Il mio cuore non è mai stato così veloce. Grazie dell’amore, dei pensieri, i messaggi e degli auguri per la festa del papà ma io devo ancora dimostrare il padre che sarò quindi auguri a mio padre ora anche nonno e a tutti i padri che danno la vita per i loro figli. Il regalo più bello per questa festa e per il resto della mia vita siete voi due… Vi amo».