Annalisa stravolge il look, capelli (super) corti e biondi. Fan sconvolti: «Tu ci vuoi far morire»

Anno di grandi successi e novità per Annalisa. Dal matrimonio con Francesco Muglia alla corona di regina dei tormentoni estivi con “Disco Paradise”, “Mon Amour” e “Bellissima”, il 2023 per lei è stato l'anno delle vittorie. La cantante non ne sbaglia una e ora i fan attendono l'uscita del nuovo singolo “Ragazza sola” (dall'8 settembre) prima dell'arrivo dell'album “E poi siamo finiti nel vortice”, disponibile dal prossimo 29 settembre. Un disco che parla di evoluzione e cambiamenti di cui l'artista è molto orgogliosa.

Tormentoni estate 2023, tutte le hit italiane del momento: da “Italodisco” a “Pazza musica”

Annalisa cambia look (ed è bellissima)

E per la nuova uscita Annalisa sconvolge i fan con un look.