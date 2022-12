Asia Argento, prima uscita pubblica con il fidanzato Michele Martignoni (di 21 anni più giovane)

Asia Argento si è mostrata per la prima volta su un red carpet insieme al fidanzato Michele Martignoni. L'occasione è stata l'anteprima romana del film con Fabio De Luigi e Virginia Raffaele "Tre di Troppo". Asia e Michele hanno 21 anni di differenza.

La figlia di Dario Argento ha avuto storie d'amore importanti nella sua vita. Dal suo legame con Morgan è nata Anna Lou, che adesso ha 21 anni, mentre dalla sua relazione con Michele Civetta è nato Nicola Giovanni, ora tredicenne.

La storia d'amore

Asia Argento ha ufficializzato il suo legame con Michele Martignoni nel mese di agosto attraverso un post di Instagram nel quale era abbracciata a lui. A commento dello scatto Asia aveva scritto "Sunshine of my Life". «Michele è un campione di Arti Marziali Miste e il suo nickname è "The Italian Thunder"» (laddove thunder sta per tuono). Quando ha rincontrato l'amore, la Argento si era da poco ripresa da un periodo difficilissimo, fra la morte per suicidio del suo compagno Anthony Bourdain e la dipendenza dall'alcool. A salvarla sono stati il Buddhismo, la forza e tanta buona volontà.

A inizio novembre Asia aveva festeggiato in miniera decisamente originale il titolo di campione del mondo di MMA di Michele: postando, sempre su Instagram una foto in cui era vestita soltanto con la cintura che sanciva il trionfo di Martignoni.«Un mese fa il mio fidanzato diventava campione del mondo di MMA. Quella notte ho provato delle emozioni indescrivibili e contrastanti, è stata una serata indimenticabile. Sono così fiera di te e di essere al tuo fianco amore mio»».