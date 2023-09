Aurora Ramazzotti e l'attaccamento a 'Banano': «Mi manca anche solo per il tempo di una doccia»

Aurora Ramazzotti ama spesso condividere diversi aspetti della maternità, sia quelli più divertenti, ma anche quelli più seri e riflessivi. Rispondendo a un box con delle domande su Instagram ha ammesso di sentire molto la mancanza di Cesare quando sono lontani, anche se si tratta di brevissimi periodi. Aurora ha chiarito di volersi dedicare per quest'anno al suo bambino e di aver scelto di mettere da parte la tv per qualche mese.

A chi le chiede come vive il distacco dedica una risposta molto attenta: «Sto imparando così tanto da quando sono mamma.

Talmente tanto che a volte mi sembra troppo e non ci capisco più nulla. Una cosa però è certa, è il mio pensiero fisso ogni secondo che mi allontano, anche solo per farmi una doccia. Quando non posso coccolarlo o sentire il suo profumo mi manca proprio qualcosa. Saperlo però nelle migliori mani mi fa sentire al sicuro. Il suo papà e la sua nonna ci sono». Ammette quindi di provare molto la sua mancanza in sua assenza, confessando che a volte è anche per momenti veramente brevi come quelli di una doccia.