Aurora Ramazzotti, «primo viaggio in treno» per Cesare. E nonna Michelle Hunziker porta la "schiscetta"

ll primo viaggio in treno non si scorda mai. Ormai il gioiello di casa Ramazzotti - Cerza esplora il mondo giorno dopo giorno, e i follower dei neo genitori vengono costantemente informati. «ll primo viaggio in treno» scrive Aurora Ramazzotti sotto una story Instagram i cui è in stazione, davanti al treno pronto per partire, e in braccio ha il piccolo Cesare che guarda stupito il mezzo. Un'immagine tenera che conquista i follower. Ma non è tutto.

Durante il viaggio, altre stories allietano i fan.

Ecco papà Goffredo che fa versi con le vocali per far divertire il piccolo che tiene sul ventre e ride di gusto. «Auuu» scrive ancora Aurora sotto le foto, imitando i versi pronunciati da Goffredo. Ma i due neo genitori non sono da soli in viaggio.

«Stiamo andando a Roma perché si sposano due nostri cari amici» dice Michelle Hunziker che è a bordo del treno insieme a Goffredo e alla figlia Aurora. L'ormai nonna svizzera sta trascorrendo il viaggio con la sua famiglia e, immancabile, c'è anche un oggeto importante. Nelle sue stories, Michelle mostra una borsa frigo e, all'interno, il suo inseparabile contenitore col pranzo per non rimanere a digiuno fino a sera. Una soluzione ottima, seppur la borsa abbia disegni e cartoni animati: «Ho rubato la schiscetta alle mie bambine» scrive, chiarendo il dubbio e facendo sorridere i fan.