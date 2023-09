Aurora Ramazzotti, gli effetti della vacanza senza la gatta: «Saba dopo due mesi in campagna mi odia ancora di più»

Aurora Ramazzotti ha trascorso un lungo periodo in vacanza con la sua famiglia, il compagno Goffredo Cerza, il figlio Cesare e alcuni amici e parenti come nonna Michelle Hunziker e le zie Sole e Celeste in un allogggio in Sardegna. Tuttavia, i fan avevano già notato l'assenza di un altro membro della famiglia che per mesi si è dilettato nel babysitting a Cesare, senza mai lamentarsi, più o meno.

Unica grande assente nella vacanza di famiglia è stata proprio lei, Saba, la gatta di Aurora Ramazzotti, dal musetto sempre imbronciato.

La gatta, un bellissimo persiano tigrato, è stata, anche lei, in vacanza, ma non con gli altri in Sardegna.

Per Saba era pronto un alloggio in campagna ed è tornata in questi giorni. Ecco cosa ha detto Aurora alla sua vista, nuovamente imbronciata: «Saba è tornata dopo due mesi di vacanza in campagna e mi odia, se possibile, ancora di più».

Aurora ama questo gatto molto buffo ed è sicura che anche lei la adori, anche se tende a nasconderlo dietro quell'espressione molto buffa.