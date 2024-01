​Aurora Ramazzotti, primo workout dell’anno con Goffredo: ecco qual è la reazione di lui

Aurora Ramazzotti non cede alla pigrizia. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti nelle ultime ore ha spiegato ai suoi follower, attraverso il suo profilo Instagram, di essersi ritagliata una sessione di allenamento intensivo dopo le festività natalizie. Conclusi i pranzi e le cene, Aurora Ramazzotti si è recata in palestra per darci dentro con con macchinari, squat, lunge, sollevamento pesi. Al suo fianco c'è il suo compagno Goffredo Cerza: entrambi sono pronti a bruciare qualche caloria di troppo.

«Primo workout dell'anno (a dire il vero anche da qualche mese)».

Sono queste le parole che la figlia di Michelle Hunziker ed Eros ha scritto a corredo della foto che ha pubblicato nelle sue Instagram stories.

Dopo qualche minuto, Aurora Ramazzotti ha pubblicato un altro video nelle sue Instagram stories in cui riprende Goffredo con il suo cellulare. Il compagno della figlia di Michelle Hunziker ed Eros sembra non aver preso così seriamente l'allenamento in palestra. Goffredo Cerza infatti, mette in mostra le sue doti da ballerino e Aurora non perde l'occasione per fare un video ed immortalare il momento.

Nelle ultime ore, Aurora Ramazzotti sta trascorrendo le vacanze con il fidanzato Goffredo Cerza e il piccolo Cesare in Messico. Aurora ha scelto di trascorrere qualche giorno di relax insieme a papà Eros Ramazzotti e i suoi fratelli, Raffaela Maria e Gabrio Tullio, nella grande casa messicana del cantautore. Proprio la figlia di Michelle ed Eros ha pubblicato sul suo profilo Instagram il 31 dicembre un video recap legato al 2023 e a tutti i suoi affetti più cari.

«Il mio anno è iniziato il 30 marzo e, così, anche il resto della mia vita. - ha scritto Aurora su Instagram - Ed ora che il peggio sembra essere passato, a Goffredo e Aurora non resta che godersi un inizio 2024 tra prime parole, passi e scoperte di Cesare».