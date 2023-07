Belen Rodriguez ed Elio, l'entourage della showgirl smentisce tutto: «È solo un amico di lunga data»

Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono lasciati, ma non sembra essere colpa di Elio, l'imprenditore con cui è stata avvistata la showgirl argentina. Elio Lorenzoni, infatti, stando a quanto riportato da Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, sarebbe solo un amico di Belen che la Rodriguez conosce ormai da diversi anni e con il quale non ci sarebbe nulla di più.

Alessi garantisce di aver parlato con persone molto vicine a Belen, amici che la conoscono da tanto e che hanno smentito in modo deciso i rumors sulla nuova possibile relazione.

Le effusioni che si sono scambiati i due non significano nulla, visto che la Rodriguez è stata sempre descritta come una persona che cerca e ama molto il contatto fisico con tutte le persone a cui vuole bene, ma questo non significa certo andare oltre.

Insomma, i motivi della rottura tra Stefano e Belen sono sempre meno chiari. Garantito che la Rodriguez non abbia nessuna nuova relazione e che non ci sia stato (almeno con Elio) alcun tradimento, non si sa ancora cosa possa aver portato l'amatissima, quanto turbolenta coppia, a separarsi di nuovo. Su Stefano Alesi sembra confermare i presunti tradimenti passati, ma questa volta non sa cosa possa essere successo tra i due.