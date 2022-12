Belen Rodriguez spia Antonino Spinalbese al Gf Vip: il dettaglio che la incastra

Belen Rodriguez non perde di vista il suo ex Antonino Spinalbese. La showgirl pare che monitorerebbe con attenzione quello che fa il padre di sua figlia, Luna Marì, all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Dopo i suoi avvertimenti e la richiesta di tutelare la privacy sua e della loro bambina, Belen però lo terrebbe d'occhio seguendo le puntate su Canale 5.

A mostrarlo è lei stessa, probabilmente in modo involontario, nelle sue Instagram stories. Ieri sera Belen ha pubblicato dei filmati con la sua bambina e il primogenito, Santiago, con la tv era sintonizzata su Canale 5. Mentre la bambina giocava felice nel salotto di casa, alle sue spalle venivano trasmesse le immagini di Striscia la Notizia. Facile pensare che subito dopo abbia visto la diretta che vede tra i protagonisti proprio il suo ex.

Nella scorsa puntata, tra l'altro, a Spinalbese è stato dedicato un lungo blocco, in merito ai suoi numerosi flirt. In questa fase nello specifico il bel hair stylist sta intrattenendo una relazione molto fisica con Oriana Marzoli. Fuori dubbio che Belen sia gelosa di Antonino, visto che la sua relazione con Stefano De Martino, procede a gonfie vele e più volte mostra anche come lui partecipi alla vita familiare, includendo anche la piccola Luna.