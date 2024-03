Belen Rodriguez, cambio look radicale: «Chiamami come vuoi». Il nuovo taglio e la risposta ai fan

Belen Rodriguez ama provocare e cambiare. Da quando è tornata single, la showgirl argentina si è presa del tempo solo per lei, mettendo da parte tutto il resto, per dedicarsi ai figli, Santiago e Luna Marì. Belen trascorre quindi molto tempo insieme ai piccoli, condividendo spesso foto e video sulle sue storie Instagram. Oltre alla famiglia, anche l'amore per il proprio corpo, riprendendo lezioni di danza e andando a fare trattamenti fisici e dal parrucchiere, dove si è recata oggi, 20 marzo, per dare un taglio al passato.

Il cambio look

Belen ha condiviso un video sul suo profilo Instagram in cui si mostra dal suo fidato parrucchiere e il nuovo look.

Via i folti capelli castani, benvenuto al caschetto scuro con la frangetta, come Annalisa nel video di "Mon Amour". Un cambio radicale quasi che avrebbe spaventato qualsiasi donna, ma lei non ha paura del cambiamento, anzi. Lo accoglie e si prende gioco di tutti: «Chiamami come vuoi».

I fan sono rimasti molto stupiti dal nuovo taglio della showgirl ma hanno subito riconosciuto che il caschetto le stesse molto bene: «Sei bellissima!»

Belen ha risposto a molti commenti sotto il video del cambio look ai capelli. Tra i tanti complimenti e consigli, c'è anche chi le ha chiesto se quello che ha indossato è una parrucca o se avesse davvero tagliato i suoi capelli lunghi. La showgirl ha risposto: «Certo!», confermando di avere su una parrucca.