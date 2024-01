Belen spazza l'acqua nella casa allagata in Argentina: «Un disastro, migliaia di persone bloccate»

«Un disastro, migliaia di persone bloccate in casa». Sono queste le parole che Belen ha scritto a corredo di un post Instagram. La showgirl ha pubblicato un video in cui mostra l'allagamento nella sua casa dovuto alle forti piogge. Precipitazioni in Argentina troppo forti che stanno causando innumerevoli danni.

«Fortunatamente stiamo bene», ha continuato Belen.

La showgirl, si mostra attraverso un video Instagram, super attiva a spazzare l'acqua per cercare di porre fine all'allagamento causato dalle condizioni atmosferiche sfavorevoli.

«Incredibile...

Mamma mia guarda che roba - ha sottolineato Belen in un altro video che ha pubblicato nelle sue Instagram stories -. Io spero che non piova più perché se si allaga tutto di nuovo non possiamo neanche ripartire. Io sono davvero preoccupata. Che putiferio davvero. Il mondo sta andando a rotoli ragazzi».

Per la giornata di ieri l'Argentina aveva emesso un'allerta gialla per forti temporali e grandine a Buenos Aires e altre cinque provincie.