Belen, frecciatina a Stefano De Martino? La storia galeotta: «Un'altra come lei non esiste»

La storia d'amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è finita, ormai, da qualche tempo. I due, nonostante numerosi tentativi di riappacificazione (l'ultima volta sembrava stesse andando bene), hanno deciso di separarsi per i presunti tradimenti di lui di cui la showgirl ha parlato in varie interviste e anche sui social. Ora, Belen è felice accanto al suo Elio Lorenzoni ma i fan pensano che continui a lanciare frecciatine all'ex marito, proprio come è successo nelle scorse ore.

Belen Rodriguez, durante il giorno, pubblica sempre moltissime storie e così ha fatto anche nel weekend che ha trascorso insieme a Elio Lorenzoni e alla figlia Luna Marì in un centro benessere da sogno.

Tra una passeggiata nel verde e un selfie allo specchio con tanto di occhiali da sole, la showgirl ha pubblicato anche una frase sibillina che i fan pensano sia rivolta all'ex marito Stefano De Martino. Il pensiero recita così: «Guardala, ma guardala bene perché un'altra come lei non esiste». Belen, spesso, condivide frasi, canzoni e pensieri che le piacciono ma che, il più delle volte, potrebbero essere ricondotti alla sua vita privata o, comunque, a ciò che lei ha raccontato esserle successo. La frecciatina potrebbe essere riferita al ballerino che l'avrebbe tradita più di qualche volta.

Belen Rodriguez, come da lei dichiarato in varie interviste, sente di essere cambiata e cresciuta e, proprio per questo, ha deciso di non nascondersi più nemmeno sui social e di dire o commentare tutto ciò che crede o pensa. Ecco, infatti, il motivo per cui ultimamente ha risposto a vari commenti comparsi sotto ai suoi post confermando anche il tradimento di Stefano De Martino con Alessia Marcuzzi.