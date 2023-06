Benjamin Mascolo: «Bella Thorne pensava troppo a OnlyFans. Preferisco avere pochi soldi, ma essere in pace»

Benjamin Mascolo, meglio conosciuto come cantante della ex band Benji&Fede, sta ricomponendo i pezzi della sua vita, un anno dopo la rottura dalla sua ricca fidanzata americana, l'attrice e imprenditrice Bella Thorne. Il giovane si era trasferito a Los Angeles per stare insieme all'allora fidanzata Bella Thorne e le aveva anche chiesto di sposarlo. Ha vissuto un periodo florido, tra le star di Hollywood e molte opportunità, ma qualcosa ha interrotto questa favola. Poco tempo dopo aver accettato la proposta, Benjamin è tornato a casa dai suoi genitori a Modena, dopo essere stato lasciato dall'attrice.

Il cantante e attore italiano ha spiegato il motivo della rottura con l'attrice americana Bella Thorne. In una recente intervista con Vanity Fair, ha dichiarato: «Il rapporto con il denaro ci ha allontanati.

Io preferisco di gran lunga guadagnare meno ma essere soddisfatto e in pace con me stesso. Credo che lo dimostrino le mie scelte di vita: abbiamo sciolto Benji e Fede all’apice del successo perché era arrivato il momento di dire stop e di raccontarci in maniera nuova. Bella Thorne, invece aveva un approccio diverso: guadagnava milioni di dollari all’anno su OnlyFans, e non riusciva a sottrarsi. Non l’ho mai giudicata, sono anche dell’idea che una donna debba essere libera di fare quello che vuole del proprio corpo, però ci vuole condivisione di valori e di vedute, altrimenti il castello crolla».

Oggi, invece, Benjamin Mascolo ha ritrovato l'amore tra le braccia di Greta, una ragazza lontana dai riflettori, con cui spera di poter costruire una famiglia, mentre ricompone la sua vita, partendo da casa dei suoi genitori, dove è cresciuto.