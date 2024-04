Blake Lively contro Chi, il magazine pubbica le foto con i figli a Capri e l'attrice commenta: «Levate queste immagini, vergognatevi»

L’attrice Blake Lively è in Italia con Anna Kendrick per girare il sequel di “Un piccolo favore”. La troupe ha preso possesso dell’isola di Capri per le riprese sotto lo sguardo divertito degli abitanti e, tra un ciak e l'altro, la star americana si è concessa una gita in barca con i suoi figli. Proprio durante una di queste gite è stata paparazzata dai fotografi di Chi che hanno pubblicato le immagini di lei e dei suoi bimbi, che fino ad ora non erano mai comparsi sui giornali, scatenando le ire dell'attrice. Lively è intervenuta personalmente e pubblicamente sotto il post Instagram del magazine che rilanciava lo scatto chiedendo di rimuovere immediatamente le foto.

Cosa è successo

Il tutto è cominciato quando sono state diffuse le foto che ritraevano l’ex volto di Gossip Girl pronta a godersi la giornata con le figli.

Negli scatti ci sono l’attrice, le figlie (non pixellate) e un uomo non identificato (probabilmente del personale della sicurezza). Gli scatti sono poi corredati dalla seguente didascalia: "L’attrice americana con le figlie James, Inez e Betty, nate dal matrimonio con l’attore Ryan Reynolds (la coppia ha pure un quarto bebè, di cui non si conosce il nome). Con loro ci sono anche la tata e il barcaiolo, che le porta su un lussuoso motoscafo per una giornata di sole e di mare (sotto e in basso, tutte insieme).

Blake Lively si arrabbia con “Chi” nella pagina Instagram del settimanale che ha pubblicato le foto dei suoi figli al mare con lei in Italia. Da notare che non ci sono neppure i pixel sui volti dei bambini pic.twitter.com/cIQfP8SlFv — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) April 19, 2024

Il commento dell'attrice

Subito è arrivato il commento dell'attrice: «Levate questa spazzatura. Queste sono immagini di bambini che sono state scattate a nostra insaputa o senza il nostro consenso. Vergognatevi per averle condivise. Sapete che non vi stavamo sorridendo o salutando, non vi abbiamo visto. Questa è una falsa rappresentazione e lo sapete. E chiunque altro si sente disturbato da uomini adulti che perseguitano i bambini e vengono ricompensati per questo, smetta di seguire questo account». Il post in questione è stato poi rimosso ma in rete i tanti fan dell’attrice (e non solo) hanno salvato il commento, rilanciandolo.