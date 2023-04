Blake Lively, la foto in bikini a due mesi dal parto del quarto figlio infiamma Instagram: «Sei una bomba sexy, come fai?»

A due mesi dal parto del suo quarto figlio, Blake Lively è già in forma smagliante. La star di Gossip Girl pubblica sui social network degli scatti che la ritraggono in bikini, suscitando la reazione stupita dei suoi follower. Dopo le fatiche del parto Blake, suo marito Ryan Reynolds e i loro figli si sono goduti una vacanza tutti insieme e la 35enne non sembra proprio accusare il passare del tempo.

Blake Lively e tutta la famiglia si sono goduti una vacanza per Pasqua tra sole e tuffi in piscina e l'attrice di Hollywood non ha mancato l'appuntamento con un post su Instagram per celebrare il tempo trascorso insieme. La star di Age of Adaline sfoggia un bikini che mette in risalto le sue forme, nononstante i quattro parti. Un costume da bagno davvero carino che ha attirato l'attenzione del pubblico maschile, ma anche di quello femminile che non si spiega come abbia fatto a tornare in forma in così poco tempo.

«Non hai appena avuto un bambino? Come fai a essere già così bella?» scrive una follower davvero stupita dalla sua trasformazione. «Sembra tu non abbia mai partorito in vita tua», commenta un altro utente sottolineando la bellezza dell'attrice. «Sei una bomba sexy», fa eco un altro. E chi invece usa l'ironia per far capire quanto sia attratto dalla sua beniamina: «Sono di nuovo qui a ricordare a tutti per 1.342.589esima volta quanto Ryan Reynolds sia fortunato». Blake Lively è davvero amata e desiderata e lei si gode la sua famiglia insieme al suo Ryan e ai piccoli di casa: James, di 8 anni, Inez di 6, e Betty di 3, oltre al nuovo arrivo del quale ancora in due non hanno rivelato il nome e il sesso.