Chanel Totti, festa di compleanno con mamma Ilary e i parenti. C'è anche Cristian Babalus, ma qualcosa non torna

Chanel Totti ha spento 17 candeline il 13 maggio e mamma Ilary Blasi ha organizzato una cena con tutti i parenti (materni), con tanto di catering e piattini rosa per festeggiare la secondogenita nata dall'amore tra la conduttrice e l'ex Capitano della Roma, Francesco Totti. La sera prima la ragazza aveva festeggiato insieme ai suoi amici, aspettando la mezzanotte per poter soffiare sulle candeline.

Tra gli invitati alla festa con gli amici del 12 maggio, Cristian Babalus, il fidanzato di Chanel non appariva da nessuna parte e la sua assenza ha fatto molto rumore.

Durante la cena di compleanno in famiglia, tuttavia, l'imprenditore di 22 anni appare seduto accanto alla festeggiata.

Chanel, la crisi con Babalus

Nessuna storia Instagram, nessuna dedica social per Chanel Totti: il suo fidanzato Cristian Babalus, che tanto ama fare regali importanti alla sua fidanzata (come l'anello Cartier per San Valentino), sembra essere arrivato a mani vuote. Che cosa sta succedendo? Durante la cena con i parenti, Chanel ha ricondiviso una storia Instagram della zia, Melory Blasi, sorella di Ilary, che inquadrava la ragazza nel momento in cui ha spento le candeline. Accanto a lei, sembrerebbe apparire Cristian Babalus, con una t-shirt bianca oversize.

Anche in quest'occasione, Babalus sembra mantenere una certa distanza da Chanel, nonostante sia il suo compleanno e, anche qui, nessuna dedica o augurio social. Che i due siano in crisi? La coppia aveva festeggiato da poco il primo anniversario di fidanzamento.