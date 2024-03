Chanel Totti, gli auguri a Francesco per la festa del papà: «Io e te»

Chanel Totti ha un legame molto speciale con il papà Francesco Totti e nel giorno della Festa del papà, lei l'ha voluto celebrare e condividere una dedica tanto dolce, quanto rara. La secondogenita di Totti e Ilary Blasi è solita pubblicare alcune dediche alla mamma, con la quale ha un rapporto molto stretto, lei fu la prima a sostenere Ilary quando uscì il documentario di Netflix Unica, con una storia su Instagram in cui diceva di essere orgogliosa di lei e della donna che è. In molti hanno pensato che fosse una presa di posizione nel divorzio del decennio (quello tra Totti e Ilary), ma se la mamma è sempre la mamma, anche il papà è sempre il papà e la verità, come spesso accade, sta nel mezzo.

Chanel Totti ha condiviso una rara foto insieme a Francesco Totti per augurargli una buona Festa del papà, con tanto di dedica molto dolce: «Io e te».

Il rapporto tra i due non è mai stato reso pubblico, ma Chanel segue il papà in molti dei suoi viaggi e sembrerebbe aver legato anche con la nuova compagna di papà, Noemi Bocchi e con i figli di lei per il bene della sua nuova famiglia.