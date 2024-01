Chiara Nasti, il figlio Thiago la fa dannare: «Cos'ho fatto per meritarmi questo?»

Chiara Nasti non riesce proprio a riposarsi un attimo con il suo piccolo Thiago. L'influencer, infatti, ha più volte dichiarato sui social che per quanto riguarda il suo bambino, preferisce seguirlo personalmente, senza l'aiuto di eventuali tate o babysitter. Quindi, anche quando il figlio desidera alzarsi presto per vedere i cartoni animati alla televisione, ecco che con lui c'è mamma Chiara che ha raccontato la sua alba sui social.

Chiara Nasti comincia a pubblicare sul proprio profilo Instagram, già di mattina presto, infatti, quando si sveglia il piccolo Thiago, ecco che si comincia a giocare e a guardare la televisione. L'influencer ha postato la prima storia alle 6.36 di questa mattina: il bambino gioca con il telecomando, si guarda intorno, sorride teneramente alla mamma, che gli toglie il ciuccio e gli dà il buongiorno e scrive: «Aiuto», con diverse emoticon con le lacrime. Nel video successivo, Thiago si è proprio svegliato e, quindi, eccolo davanti alla televisione a guardare i suoi cartoni animati preferiti, ad alzarsi in piedi per poi cadere quasi subito e a gattonare sul letto. L'influencer aggiunge, ridendo: «Cosa ho fatto di male io per meritarmi questo alle 6 del mattino?».

Infine, Chiara Nasti decide di fare colazione insieme a Thiago che, intanto, è rimasto sul letto.

L'influencer lo riprende mentre gli chiede di darle la mano e scendere e, quindi, scrive: «Quando mi chiedono se è buono? Un bambino di appena un anno che scende già da solo dal letto... potete immaginare». Infine, la giovane mamma posta un'ultima storia in cui Thiago è sul seggiolone pronto per la colazione e gli chiede: «Allora ti propongo questo cioccolatino lo vuoi? Comunque lui capisce proprio... sarà che io gli parlo sempre... indica e mi fa capire tutto».