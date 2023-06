Damiano dei Maneskin si tinge (di nuovo) i capelli: «Questo è il mio colore». I fan lo bocciano: «Stavi meglio biondo»

Damiano David, in questi giorni, è stato al centro del gossip per la fine della sua storia con l'influencer e attivista Giorgia Soleri, con la quale faceva coppia fissa da ormai sei anni. I due non hanno resto noti i motivi per cui si sono lasciati, fatto sta che sia lui che lei sono molto presi con i propri progetti lavorativi. In questo momento, Damiano è in Spagna dove, con i suoi Maneskin, sta tenendo una serie di concerti e ha cambiato nuovamente colore di capelli. La foto su Instagram ha lasciato senza parole i fan.

I fan di Damiano David sono ormai abituati ai suoi cambiamenti continui in fatto di capelli. Il cantante, infatti, ogni due per tre prova nuovi colori e tonalità che, in un modo o nell'altro, piacciono sempre ai suoi follower. L'artista ha comunicato l'ennesimo cambio look postando una foto sul proprio profilo Instagram e scrivendo la didascalia: «Il platino è il mio colore», aggiungendo l'emoticon dell'anello. Prima di virare verso la gradazione più estrema del grigio, Damiano era biondo e, in occasione della finale di Europa League, si era tinto la testa di giallorosso, i colori della sua Roma. Prima ancora, invece, il cantante aveva sfoggiato un rosso accesissimo.

Ovviamente, non appena Damiano David ha pubblicato la foto del suo nuovo look su Instagram, i fan sono impazziti e in moltissimi hanno commentato lo scatto.

Stando a quanto si evince dai commenti, il platino su di lui non convince molto e, infatti, sono numerosi i commenti del tipo: «Secondo me stavi meglio biondo», «Scusa ma questa volta è proprio un no» oppure ancora «Mi dispiace, ma stai malissimo».