Diletta Leotta, qual è la posizione per avere un figlio maschio: «Ecco chi me l'ha consigliata»

Diletta Leotta, ospite a Stasera c'è Cattelan, si è lasciata andare a racconti piuttosto intimi e ha deciso di condividere col pubblico qualche dritta... hard. Sono ormai trascorsi alcuni mesi da quando la giornalista 32enne è diventata mamma di Aria, avuta col compagno calciatore Loris Karius, con il quale tra poco si unirà in matrimonio, ma a proposito di maternità la Leotta si è lasciata sfuggire un curioso aneddoto che ha fatto sorridere il pubblico.

Secondo la giornalista sportiva, ci sarebbe una posizione hard da adottare con il proprio partner se si vuole concepire un figlio maschio e a consigliarliela è stata proprio la sua amica Alice Campello (mamma di ben 3 figli maschi).

«Alice Campello, che è la moglie di Alvaro Morata, mi ha consigliato come avere un figlio maschio.

Mi ha detto che c’è un modo, tipo quelle cose che raccontano le nonne, che si tramandano di generazione in generazione. La sua teoria sulla posizione da tenere. Non so come fare per edulcorarla, quindi ho deciso che non la edulcorerò. Devi mettere il c**o alla luna durante l’atto. Non è molto scientifico ma è pratico. Sembrerebbe aver funzionato perché lei ha avuto tre maschi», spiega Diletta Leotta a Cattelan, che non perde l'occasione per rispondere con ironia:

«È come la parabola per vedere la Rai, dovete orientarla in direzione della luna». Sarà davvero così?