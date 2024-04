Diletta Leotta festeggia il Carbonara (e non solo) Day dopo il derby Roma-Lazio. Relax post partita con un outfit da capogiro

Il derby della Capitale è uno degli appuntamenti più importanti nel mondo calcistico italiano e Diletta Leotta si è preparata al meglio per l'occasione. Duro studio e tanta passione per la Leotta che ha potuto assistere a uno dei momenti che la Roma ricorderà per molto tempo: il primo derby vinto sotto la guida di Daniele De Rossi. Le tifoserie erano pronte a darsi battaglia allo stadio Olimpico, ma la decisione finale è spettata ai calciatori e, Mancini in particolare che ha deciso l'andamento del derby al 42esimo minuto, con un goal che si porterà a lungo nel cuore. Diletta Leotta è stata veloce e puntuale, tra interviste e momenti clue della partita. Dopo aver speso tante energie a raccontare questa partita così importante per la Roma, è arrivato il momento di rilassarsi e ricaricare le pile, prima di tornare a Milano dalla sua piccola aria.

Diletta Leotta, la ricarica con la carbonara

La ricarica post derby ha il sapore della carbonara e della cacio e pepe per Diletta Leotta che finita la partita, ha festeggiato con la pasta tipica romana nel ristorante Il Marchese, a pochi passi dallo stadio Olimpico.

La conduttrice di Dazn ha condiviso una foto in cui appare sorridente mentre assaggia da varie pentole tutti i tipici piatti romani: carbonasa, gricia, cacio e pepe!

Diletta ha tolto la divisa di conduttrice sportiva per indossare quellio di turista: jeans chiaro semplice e maglietta griffata Loewe, da 480 euro, mentre fiera mostra la pasta che sta per assaggiare.