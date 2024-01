Elisabetta Gregoraci a Napoli, day one con pizza social da Concettina ai tre santi

Elisabetta Gregoraci è arrivata a Napoli per girare Made in Italy lo show che andrà in onda in prima serata su Rai 2.

La showgirl ha pubblicato un post su Instagram in cui spiega ai suoi follower come ha trascorso il suo primo giorno nel capoluogo campano: «Napoli Day One! Sono finalmente qui carica per condividere questa nuova avventura che condivideremo insieme molto presto! Vi posso svelare ancora poco del dietro le quinte...nel frattempo per ambientarmi io vado di pit stop pizza...voi stay tuned!»