Federico Fashion Style, sfogo social: «La gente sta veramente male». Cosa è successo

Federico Fashion Style è molto attivo sui propri profili social e, ogni giorno, racconta ai suoi fan i suoi nuovi progetti lavorativi e anche alcune vicende della sua vita privata. Ad esempio, parla spesso della sua bambina Sophie Maelle con la quale ha un rapporto strettissimo, con lei posta anche molte foto, anche se, preferisce tenerla fuori dall'attenzione dei follower e soprattutto dal mondo social. Nelle ultime storie pubblicate, Federico si è lasciato andare a uno sfogo causato dal commento di una hater.

Una delle ultime foto che Federico Fashion Style ha pubblicato su Instagram, lo vede protagonista insieme alla sua bambina Sophie. Il parrucchiere sta dando un bacio a stampo alla piccola che indossa un vestitino rosa. Sotto al post sono comparsi subito migliaia di commenti e, uno in particolare, ha attirato l'attenzione di Federico. L'utente scriveva: «Che schifo fate con sti baci in bocca ai bambini... ma è proprio necessario?». Il parrucchiere ha, quindi, risposto: «Ma io dico, la gente sta bene? O forse sono io che penso sia scema? Cioè, si baciano sconosciuti con la lingua e io non posso dare un bacio a stampo a mia figlia? Mia cara, curati e vergognati perché magari te sei la prima che incontri qualcuno che non conosci e lo baci».

Infine, Federico Fashion Style ha chiesto ai suoi follower cosa ne pensassero della vicenda e ha, poi, concluso dicendo: «Io comunque davvero non capisco questa gente.

Secondo me o non hanno figli oppure predicano bene e razzolano male. Avere dei figli è la cosa più bella del mondo e credo che in giro ci sia davvero tanta cattiveria».