Federico Fashion Style è gay? Lui: «La vita non è fatta di maschere». Il commento della Bruganelli: «Non lo avrei mai detto»

Federico Fashion Style è gay? Dopo anni finalmente l'hairstylist si dice pronto a vuotare il sacco. Dopo l'addio, al veleno, con Letizia Porcu condito da querele e frecciatine social, Federico torna online. Si è parlato per mesi di una presunta doppia vita che il parrucchiere avrebbe sempre avuto e di relazioni parallele che avrebbe intrapreso quando era ancora con la compagna, mamma della sua adorata Sophie Maelle.

Federico Fashion Style è gay? Lui pronto a dire la verità

Così, dopo aver avvertito i follower di aver messo in campo diverse diffide, il 2023 di Federico Lauri parte all'insegna della sincerità. «Sono felice e sto molto bene. Ed è proprio vero quando si dice si chiude una porta si apre un portone». Il riferimento è chiaramente rivolto alla fine della sua storia con Letizia.

«Ti accorgi delle persone che hai vicino, di chi ti utilizza per altri scopi, ma la vita non è fatta di maschere, ma di realtà, di sapersi guardare negli occhi e di dire le cose belle e le cose brutte e a volte anche di non nascondersi, ma di affrontare la vita come ho fatto io. Detto questo chi vuole capire capisce, tanto chi vuol capire ha già capito ma poi non parla ma fa parlare gli altri, però anche gli altri si stanno calmando. Perché prima parlavano, dicevano e raccontavano, poi però si mettono al posto loro. Prima o poi, ma anche prima, vi racconterò tutto, ma proprio tutto, perché nella vita bisogna essere trasparenti. Dire la verità premia sempre».

La reazione della Bruganelli

Federico ha dunque anticipato che, oltre a tantissime novità nel campo professionale, è arrivato anche per lui il momento di dire realmente le cose come stanno. Ancora non ha parlato ma Sonia Bruganelli riprendendo una testata che titolava: “Federico Fashion Style sta con un uomo? Finalmente confessa la verità“ ha replicato con la sua solita ironia che la contraddistingue. «Sono sconvolta. Non lo avrei mai pensato…». Una storia su Instagram con cui la moglie di Paolo Bonolis forse si accoda alle forti voci sul fatto che Federico Fashion Style è gay, o forse no.